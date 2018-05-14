"Для хворої спини": Тимошенко помітили в Раді на високих підборах (фото)

Юлія Тимошенко раніше неодноразово скаржилася на сильні болі у спині.

Народний депутат Юлія Тимошенко з'явилася у Верховній Раді на високих підборах.

Фото депутата опублікував журналіст Ян Доброносов в Facebook.

Депутат прийшла в Раду в туфлях бежевого кольору на високій шпильці.

Користувачі почали активно коментувати фото з Тимошенко, згадуючи як сильно вона скаржилася раніше на хвору спину.

«Ортопедичні тапки для хворих на спину», «На лабутени», «А ще недавно на колесах пересувалася!», «Я б сказала «животворчі підбори», - написали користувачі.

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко раніше неодноразово скаржилася на сильні болі в спині. Політик навіть не могла приїжджати до суду, посилаючись на те, що через болі у спині не може ходити. Лікарі ставили їй діагноз "грижа".

Як повідомляв УНІАН, раніше Юлія Тимошенко приміряла на собі зачіску принцеси Леї.