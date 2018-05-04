Тимошенко розійшлася у ФБ: після тролінгу Порошенка сирниками вона приміряла на собі зачіску принцеси Леї
Тимошенко пригадала, що сьогодні, 4 травня, прихильники “Зоряних війн” відзначають день цієї культової кіносаги Джорджа Лукаса.
Про це вона написала у своїй сторінці у Facebook.
Потім вона вирішила поділитись роздумами не про весь фільм, а лише про одного персонажа – принцесу Альдераана Лею Органо-Соло. Вірніше, про її зачіску.
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"Мало кому відомо, що знаменита зачіска космічної принцеси має цілком земне історичне походження. Два симетричних кільця на скронях Леї – це історична згадка про Мексиканську революцію 1910 року. Таку зачіску носили жінки-солдати, що боролися за вільну Мексику. Вони називалися “сольдадери”. Я віддаю належне їх боротьбі та їх жертовності, примірявши сьогодні їх символічну зачіску", - написала Тимошенко.
Також політик не забула привітати "всіх джедаїв Світлої Сторони зі святом".
Як повідомляв УНІАН, раніше Тимошенко поділилася рецептом сирників і привітала "одного дуже відомого політика" з Днем кондитера.