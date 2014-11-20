У Держдумі відмовилися розповідати про фінансування окупованої частини Донбасу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції у Москві.

"Що стосується фінансування... Я думаю, що слід замислитися над іншим питанням", - сказав Пушков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи РФ фінансуватиме окуповані частини Донецької і Луганської областей.

На його думку, немає ніяких доказів окупації Росією частини Донбасу і, відмовляючись фінансувати неконтрольовані території цих областей, "Київ дає зрозуміти, що це вже не частина країни".

Читайте такожРосія відправляє восьмий гумконвой на Донбас

Пушков вважає, що виконання державою своїх соціальних зобов'язань щодо населення є "однією з ознак причетності цього населення до цієї держави".

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада Кабінет міністрів України прийняв постанову щодо фінансування бюджетних установ та здійснення соціальних виплат населенню тих районів Луганської і Донецької областей, які не підконтрольні українській владі. В уряді зазначають, що громадянам дали час до 1 грудня. Якщо пенсіонер хоче й надалі отримувати пенсію, він повинен виїхати на контрольовану територію, зареєструватися як переселенець, жити там і отримувати соцвиплати. Якщо ж не поїде - пенсію йому нарахують, але отримати він її зможе лише тоді, коли його регіон буде звільнений.

Як заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, доти, доки низка територій Донецької та Луганської областей будуть контролюватися самозванцями, центральний бюджет не буде відправляти туди гроші. Він нагадав, що згідно з Мінськими домовленостями, Росія повинна була припинити підтримку терористів, а Україна - відновити контроль над територіями. «Виконайте домовленості, очистіть територію від цієї зарази, яку ви завезли, і не робіть людей заручниками своїх імперських амбіцій, тому що люди страждають», - сказав Яценюк.