Із грудня уряд припинить виплачувати пенсії жителям окупованого Донбасу

Уряд вирішив зупинити будь-яку фінансову діяльність на території, де є терористи, йдеться в сюжеті ТСН.

Кабмін ухвалив постанову про фінансування бюджетних установ та здійснення соціальних виплат населенню тих районів Луганщини та Донеччини, які не підконтрольні українській владі.

В уряді наголошують, що хочуть захистити громадян. Останнім надали час до 1 грудня. Якщо пенсіонер хоче і далі отримувати пенсію – він має виїхати на контрольовану територію, зареєструватись як переселенець, жити там й отримувати соцвиплати. Якщо ж не виїде – пенсію йому нараховуватимуть, але отримати він її зможе лише тоді, коли його регіон буде звільнений.

Читайте такожЯценюк відмовився фінансувати території, підконтрольні "російським терористам"

Водночас Україна й надалі постачатиме газ та електрику на окупований Донбас.

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг дотацій Донецькій області становить 37 млрд грн., по Луганській області - 19,8 млрд грн., але уряд не буде фінансувати терористів, заявив 5 листопада під час засіданні уряду прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Міністерство фінансів разом з Державним казначейством провели відповідні розрахунки, скажу баланс на 2014 рік по Донецькій області – загальний обсяг дотацій з центрального бюджету – складає 37 млрд грн. По Луганській області так само, для того, щоб закрити місцеві бюджеті і всі соціальні фонди, складає 19,8 млрд грн. – сказав Яценюк. – Зараз баланс по територіях, які ми не контролюємо і по територіях, які контролюють російські терористи: по Донецькій області, території, які знаходяться під тимчасовим контролем російських терористів, і які ми не контролюємо, потребують дотацій з державного бюджету - 19,6 млрд грн. По Луганській області території знаходяться під тимчасовим контролем російських терористів, потребують дотацій 14,6 млрд грн».

Читайте такожКабмін розглядає можливість страховки життя учасників АТО за рахунок держави

При цьому Яценюк зазначив, що до того моменту, доки території Донецької та Луганської областей будуть контролюватися самозванцями, центральний бюджет не буде туди відправляти кошти. «Уряд терористів фінансувати не буде, самозванців та проходимців», - додав Яценюк.

Він також зазначив, що всі пенсії, соціальні виплати, всі пільги нараховуються для кожної людини.

«Заберуться геть з території Донецька і Луганська російські терористи, ми повернемо контроль над територіями і виплатимо персонально кожній людині ту соціальну пільгу, на яку вона має право. Сьогодні платити кошти на цій території означає, що гроші не дійдуть до людей, їх вкрадуть російські бандити, і це ніщо інше як пряма підтримка російського тероризму», - сказав голова уряду. Він нагадав, що відповідно до Мінських домовленостей, Росія мала припинити підтримку терористів, а Україна – відновити контроль над територіями.

«Виконайте домовленості, очистіть територію від цієї зарази, яку ви завезли, і не робіть людей заручниками своїх імперських амбіцій, тому що люди страждають», - сказав Яценюк.