В окупованому Криму випробовують нові підводні безпілотники – ЗМІ

«Клавесин-2» може мати різноманітне обладнання — гідролокатори, електромагнітні датчики, відеокамери.

Випробування нового безпілотного робототехнічного комплексу «Клавесин-2» почалися на морському полігоні в окупованому Криму.

Комплекс вже отримав офіційний військовий індекс 2Р52, що означає високу ступінь готовності до прийняття на озброєння, передають "Известия".

Як розповіли росЗМІ в Главкоматі ВМФ, підводний робототехнічний комплекс 2Р52 (також відомий як "Клавесин-2") проходить випробування на військово-морському полігоні Феодосія. Судно проекту 20360ОС "Віктор Чероков", нещодавно передане Чорноморському флоту РФ, бере участь у випробуваннях.

«Клавесин-2Р» — друге покоління сімейства російських автономних незаселених підводних апаратів (АНПА). Він більший і масивніший від свого попередника — «Клавесина-1», який за виглядом і габаритами нагадує торпеду.

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Зовні АНПА 2Р52 виглядає як мініатюрний підводний човен завдовжки близько 7 м і діаметром приблизно 1 м. Зверху у нього є невелика надбудова-виступ. Маса апарату — близько 4 т. Глибина занурення — до 6000 м. Вважається, що за рахунок збільшення розмірів вдалося підвищити його автономність. Також «Клавесин-2» несе більш сучасне і досконале обладнання, ніж перша модель.

Для доставки АНПА 2Р52 до місця проведення робіт будуть використовуватися спеціальні атомні підводні човни.

У заданому районі безпілотник відокремлюється від носія і приступає до роботи за заздалегідь складеною програмою. Його ймовірна дальність дії до 50 км. При необхідності оператор може давати підводному роботу нові завдання.

Як повідомлялося, у квітні в анексованому Росією Криму окупанти провели військові навчання, на яких відпрацьовували "виявлення кораблів умовного противника".