Росія розпочала в Криму військові навчання з ракетними комплексами

У навчаннях задіяні берегові ракетні комплекси.

В анексованому Росією Криму окупанти почали проведення військових навчань, на яких відпрацьовують "виявлення кораблів умовного противника".

Про це повідомляють "Крим.Реалії" з посиланням на прес-службу Чорноморського флоту Росії.

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Згідно з повідомленням відомства, у навчаннях будуть задіяні берегові ракетні комплекси. У відомстві нагадали, що в Криму розміщені російські розрахунки ракетних комплексів "Бастіон" і "Бал". Командно-штабні навчання ракетної бригади Чорноморського флоту Росії відбувається на полігоні бойової підготовки в Криму.

"На наступному етапі навчання розрахунки відпрацюють розгортання ракетних комплексів на місцевості і зміна вогневих позицій. Завершальним етапом залікового тактичного навчання стане виконання ракетниками завдань по виявленню умовних надводних цілей із подальшою передачею отриманих даних на командний пункт", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Росії на військових навчаннях стався вибух.