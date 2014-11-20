Силовики знищили укріплення бойовиків в аеропорту Донецька
13:37, 20 листопада 2014Політика
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За добу бойовики п'ять разів обстріляли позиції українських військових на території донецького аеропорту.
REUTERS
Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
"Захисники аеропорту разом з підрозділами, які забезпечують прикриття, здійснили рейд з залученням бронетехніки та знищили укріплені позиції терористів у районі спостережної вежі аеропорту. Ворог зазнав втрат", - йдеться у повідомленні.
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