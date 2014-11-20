Силовики знищили укріплення бойовиків в аеропорту Донецька

Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

"Захисники аеропорту разом з підрозділами, які забезпечують прикриття, здійснили рейд з залученням бронетехніки та знищили укріплені позиції терористів у районі спостережної вежі аеропорту. Ворог зазнав втрат", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожРНБО: Бойовики на Донбасі знаходяться в стані підвищеної бойової готовності (мапа АТО)На Донеччині також бойовики обстріляли позиції сил АТО біля Авдіївки, Красногорівки та с.Піски.