Силовики знищили укріплення бойовиків в аеропорту Донецька

13:37, 20 листопада 2014
Політика
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За добу бойовики п'ять разів обстріляли позиції українських військових на території донецького аеропорту.

REUTERS

Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

"Захисники аеропорту разом з підрозділами, які забезпечують прикриття, здійснили рейд з залученням бронетехніки та знищили укріплені позиції терористів у районі спостережної вежі аеропорту. Ворог зазнав втрат", - йдеться у повідомленні.

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