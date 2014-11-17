Штаб АТО: Авдіївка – "найгарячіша" точка на Донбасі

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Тринадцять разів протягом дня бандити обстрілювали наші позиції», - йдеться у повідомленні.

«Найбільш напружена ситуація в районі Авдіївки. Там підрозділи сил АТО протягом тривалого часу забезпечують оборону стратегічного об’єкту. Бойовики тричі відкривали вогонь по наших позиціях», - додає прес-центр.

Читайте такожСили АТО відбили атаки біля Нікішиного, бойовики зазнали втрат Також повідомляється, що бойовики вели мінометні обстріли українських підрозділів у Гранітному, Заможному та Орловському, із РСЗВ БМ-21 «Град» обстріляли житлові квартали Дебальцевого.

Окрім того, на Дебальцевському напрямку під мінометні обстріли потрапили підрозділи АТО, що забезпечують оборону стратегічного плацдарму.

На Луганщині під обстріли потрапили українські блокпости, опорні та спостережні пункти поблизу Станиці Луганської, Сокольників і Донецького.

Також сьогодні бойовики тривалий час вели артилерійський вогонь по новому терміналу Донецького аеропорту.

Сили АТО завдавали вогневих ударів, спрямованих на знищення вогневих точок бойовиків.