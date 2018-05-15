В Раді зареєстрували подання ГПУ щодо нардепа Дунаєва (відео)

Депутата підозрюють у внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України (фракція «Оппоблоку») Сергія Дунаєва.

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Як повідомляє у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, текст подання направлений Голові ВР та вже зареєстрований у парламенті.

«Згідно з текстом подання, Дунаєв С.В., будучи народним депутатом України, подавав завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави. В діях народного депутата вбачаються підстави для повідомлення про підозру за ст. 366-1 КК України», - вказала вона.

За словами Сарган, досудове розслідування у справі здійснює НАБУ під процесуальним керівництвом САП.

Народний депутат України VII та VIII скликань Сергій Дунаєв – уродженець міста Лисичанськ Луганської області. У 2009 році на позачергових виборах його було обрано мером міста, а в 2010 - переобрано. У нинішньому скликанні парламенту Дунаєв входить до Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня Генеральний прокурор України Юрій Луценко обіцяв найближчим часом підписати подання до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності ще з трьох народних депутатів.