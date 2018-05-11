Луценко анонсував подання до ВР на зняття недоторканності ще з трьох народних депутатів

Раніше генпрокурор заявляв про підготовку подань щодо п'ятьох депутатів.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко обіцяє найближчого тижня підписати подання до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності ще з трьох народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на тематичній платформі "Українська прокуратура в контексті національної безпеки України" проекту "Острог FORUM-2018" у Національному університеті "Острозька академія" в Острозі Рівненської області.

"Зараз у мене на столі ще три подання, які я підпишу у найближчий тиждень", - наголосив Луценко.

Читайте такожПлан Путіна "військової прогулянки" до Києва зараз неможливий - Луценко

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня Луценко заявив про готовність на 90% документів для подачі до Верховної Ради про зняття недоторканності з 5 народних депутатів.

20 квітня він сказав, що подання надійдуть до ВР впродовж місяця. Луценко підтвердив, що в нього в роботі перебувають документи щодо 5 народних депутатів.

За його словами, 19 квітня стався витік інформації про ці справи з прокуратури Дніпропетровської області, співробітники якої готували матеріали для двох подань. "Я підтверджую, що у мене на столі п'ять матеріалів на чинних народних депутатів. Але це не означає, що всі п'ять надійдуть до Верховної Ради. Моє завдання - діяти об'єктивно і без упередження", - сказав Луценко.

Як повідомив генпрокурор, один матеріал на зняття недоторканності надійшов з НАБУ, чотири - з різних підрозділів Генпрокуратури. За інформацією Луценка, коли юристи зроблять остаточний висновок про готовність матеріалів, він їх підпише. Але зараз анонсувати прізвища депутатів вважає неприйнятним.