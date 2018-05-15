У Авакова не виключають нових затримань співробітників "РИА Новости Украина"

Радник глави МВС наголосив, що присутність в Україні цього інформаційного ресурсу, який є відверто ворожим пропагандистським ЗМІ, є неприпустимою.

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк не виключає нових затримань співробітників РІА «Новости Україна» у рамках проведення слідчих дій щодо розкриття підривної діяльності медіаструктури в Україні.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Прямий».

Зокрема, на своїй сторінці у Facebook Шкіряк заявив, що підтримує дії Служби безпеки України щодо протидії російському інформаційному терору.

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«Відносно ворожого пропагандистського ресурсу РІА «Новости Україна» я відкрито заявляю чотири роки поспіль. Врешті-решт, сталося! Сподіваюся, що інформаційно-терористичну діяльність цього підрозділу RT в Україні буде припинено раз і назавжди», - додав він.

Крім того, в ефірі «Прямого» Шкіряк заявив: «Перш за все, я вітаю дії СБУ, які спрямовані на захист національних інтересів і державної безпеки».

Також він зазначив, що за затриманням керівника вищевказаного медіаресурсу можливі затримання і його працівників.

«Наскільки я знаю, наразі вирішується питання щодо затримання однієї, можливо, декількох осіб. Також я знаю, що найближчим часом СБУ повинна провести брифінг по цій ситуації», - додав радник міністра.

Шкіряк наголосив, що «присутність такого інформаційного ресурсу як РІА "Новости", який є відвертим ворожим пропагандистським ЗМІ та здійснює ворожий інформаційний терор в рамках гібридної інформаційної війни РФ проти нашої держави, є неприпустимою».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 травня, прес-секретар СБУ Олена Гітлянська заявила про проведення слідчих дій в офісі РІА "Новости Україна" в Києві.

За її словами, співробітники СБУ спільно з прокуратурою Автономної Республіки Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Росії. Затримано директора РІА "Новости Україна" Кирила Вишинського. Як сказала Гітлянська, встановлено, що ця медіаструктури використовувалися країною-агресором в рамках гібридної інформаційної війни проти України.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія вживе «заходів взаємності» у відповідь на дії СБУ проти РІА «Новости Україна».