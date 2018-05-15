Затриманий у Києві керівник "РІА Новостей" був нагороджений путінською медаллю "За повернення Криму"

Навесні 2014 Вишинський і підконтрольні йому журналісти виїхали до Криму, де готували матеріали, які виправдовували анексію півострова.

Керівник РІА «Новости Україна» Кирило Вишинський навесні 2014 року в Криму виготовляв антиукраїнські матеріали та отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За повернення Криму».

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко.

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«Нами був встановлений громадянин України Вишинський Кирило Валерійович, який керівництвом МІА «Россия сегодня» був призначений керівником українського представництва цього мас-медіа. Ним було зареєстровано низку юридичних осіб, в тому числі й ТОВ «Інтерселект», яке діє під брендом російського інформаційного агентства «Новости Украина», - заявив він.

За словами Кононенка, така форма побудови була застосована свідомо для того, щоб приховати як і механізми фінансування, які йшли з Росії, так і саму співпраці між «Новости Украина» та «Россия сегодня».

«Установлено та задокументовано, що навесні 2014 року Вишинський отримав завдання виїхати до АР Крим для проведення підривних інформаційних акцій. Саме він і підконтрольні йому журналісти виготовляли там матеріали, які виправдовували анексію Криму та «приєднання» Криму до Росії. Саме за цю діяльність Вишинський нагороджений державною нагородою РФ закритим указом президента Росії медаллю «За повернення Криму», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 травня, прес-секретар СБУ Олена Гітлянська заявила про проведення слідчих дій в офісі РІА "Новости Україна" в Києві.

За її словами, співробітники СБУ спільно з прокуратурою Автономної Республіки Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Росії. Затримано директора РІА "Новости Україна" Кирила Вишинського. Як сказала Гітлянська, встановлено, що ця медіаструктури використовувалися країною-агресором в рамках гібридної інформаційної війни проти України.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія вживе «заходів взаємності» у відповідь на дії СБУ проти РІА «Новости України».