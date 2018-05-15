Росія має "серйозно поставитися" до пропозицій Заходу щодо миротворців на Донбасі – Волкер

США готові продовжувати чинити тиск на РФ, поки не буде відновлено територіальну цілісність України.

Спеціальний представник державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер наголошує, що Російська Федерація має серйозно поставитися до пропозицій США, Франції та Німеччини щодо розміщення миротворчих сил Організації Об'єднаних Націй на Донбасі.

Про це Волкер сказав на брифінгу в Слов'янську, що транслювався в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Я провів чотири зустрічі з моїми російськими співрозмовниками впродовж останніх 8 місяців, і ми готові зустрітися у будь-який момент. Ми хочемо бачити повернення миру на Донбасі, ми хочемо бачити, як люди повертаються до свого нормального життя. Це є трагедією бачити, як цей конфлікт триває та зачіпає місцеве населення", - сказав Волкер.

При цьому він сказав, що, за словами представників Росії, вони хочуть досягнути своїх цілей щодо "захисту російськомовного населення".

"Найбільш важлива справа, яку Росія може зробити для допомоги цьому населенню, полягає у виведенні її сил, створенні можливості, аби територія знову стала мирною та було відновлене нормальне урядування в регіоні як частини України", - сказав Волкер.

Також його попрохали прокоментувати інформацію стосовно того, що помічник президента РФ Владислав Сурков може бути відкликаний з процесу перемовин щодо ситуації на Донбасі.

"У нас не було жодних офіційних контактів з російським урядом з цього приводу. Він був призначений російським представником для переговорів впродовж останнього року, і звісно, я зустрівся з ним чотири рази. Те, чого ми хочемо від Росії, полягає у тому, аби вона серйозно поставилася до пропозицій, які були зроблені щодо введення миротворчих сил під егідою ООН", - сказав Волкер.

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Він уточнив, що миротворча місія ООН має забезпечити мир на Донбасі, створити безпеку та створити умови, за яких Мінські угоди будуть повністю впроваджені.

"Коли Росія буде готова розмовляти про це - ми готові будемо зустрітися, і ця зустріч може бути з паном Сурковим, з яким я зустрічався багато разів, або будь з ким, кого Росія призначить", - заявив спецпредставник США і наголосив, що "важливо тримати двері відкритими для урегулювання".

Також він нагадав про відмінності у пропозиціях Росії та країн Заходу щодо миротворчої місії ООН на Донбасі.

"Російська пропозиція, зроблена минулого року у вересні, дуже відрізняється від того, що ми запропонували. Пропозиція Росії щодо розміщення миротворців або сил захисту ООН тільки вздовж лінії зіткнення лише розділить територію", - заявив Волкер.

"Альтернатива, яку Сполучені Штати, Франція та Німеччина запропонували і сформулювали для Росії, полягає у тому, аби миротворча сила за мандатом ООН була би відповідальною за безпеку на всій території (Донбасу), і в тому числі включала контроль над українською стороною українсько-російського міжнародно визнаного кордону", - наголосив Волкер.

"Я вважаю, що якщо це вдасться здійснити, ми би створили умови для досягнення миру, за яких місцеві вибори можуть бути проведені, закон про амністію для тих, хто вчинив злочини під час конфлікту, може бути прийнятий, і за яких особливий статус для сходу України врешті-решт набуде чинності, що задовольнить вимоги Мінських угод", - заявив Волкер.

"І коли ці умови будуть виконані, це стане механізмом для повернення території до України. Ми залишаємося готовими рухатися далі з таким рішенням, і водночас, ми залишаємося готовими зберігати чинність санкцій, допомагати Україні економічно, допомагати Україні захищати себе і продовжувати чинити тиск на Росію для цієї довгострокової стратегії, аби побачити зрештою досягнення Україною успіху", - заявив Волкер.