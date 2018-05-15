Волкер назвав умову, за якої він відвідає Донецьк та Луганськ

Дипломат наголосив, що Україна має відновити суверенітет над цими містами.

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер не збирається відвідувати тимчасово окуповані Донецьк та Луганськ, поки ці міста не повернуться до складу України.

Про це дипломат сказав на брифінгу у Слов'янську.

Волкер наголосив, що дуже хоче побувати в Донецьку та Луганську, коли ці міста повернуться під контроль України.

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"Я б хотів з великим задоволенням відвідати обидва міста після завершення війни, і коли вони будуть повернуті під суверенітет України у відповідності до територіальної цілісності України, коли там буде відновлений мир", - наголосив Волкер.

"Чого я не збираюсь робити, так це створювати будь-які приводи, які нададуть легітимності так званим "народним республікам", які не мали б існувати, які створені Росією, вони не є легітимними політичними утвореннями відповідно до української Конституції", - заявив спецпредставник США.