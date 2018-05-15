ОБСЄ прокоментувала обшуки в редакції «РИА Новости Украина»

В Організації з безпеки і співробітництва в Європі закликають українську владу утриматися від застосування зайвих обмежень на роботу іноземних журналістів.

Представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив серйозне занепокоєння щодо проведення правоохоронними органами України обшуків в офісі російського інформаційного агентства РИА «Новости Україна».

Про це йдеться у заяві Дезіра, розміщеній на сайті організації.

Зазначається, що Дезір висловив стурбованість через проведений обшук правоохоронними органами офісів РИА «Новости Україна» та телеканалу Russia Today, а також щодо обшуків у домівках журналістів та їхнього арешту.

«Я висловлюю серйозну стурбованість щодо рейду на офіси російських медіа у Києві сьогодні вранці, арешту журналістів, та обшуку домівок журналістів. Я повторюю свій заклик до влади утриматися від застосування зайвих обмежень на роботу іноземних журналістів, що завдає шкоди вільному потоку інформації та свободи медіа», - наголосив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

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У цьому зв'язку він нагадав, що відповідно до Гельсінського Заключного акту, країни-учасниці ОБСЄ зобов'язалися сприяти створенню умов, за яких журналісти однієї країни-члена ОБСЄ можуть працювати в іншій країні, яка входить до організації.

«Це стосується акредитації журналістів та кореспондентів закордонних медіа», - зазначив Дезір.

«Боротьба проти пропаганди не має не відповідати міжнародним стандартам та не має становити неспівставне втручання у діяльність медіа», - наголосив представник він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 травня, зранку в СБУ повідомили, що спільно з прокуратурою АРК розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації.

Речник СБУ Олена Гітлянська у коментарі УНІАН повідомила, що правоохоронці проводять слідчі дії в офісі РІА «Новости Україна» у Києві. За її словами, також затримано керівника цього агентства Кирила Вишинського.

Пізніше на брифінгу заступник голови СБУ Віктор Кононенко заявив, що Вишинський виготовляв матеріали, які дискредитують Збройні сили України, та щомісяця отримував за це з РФ 53 тис. євро.

Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року в Криму виготовляв антиукраїнські матеріали та отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За повернення Криму».

Після повернення з Криму у 2014 році Вишинський за підтримки ще кількох журналістів розгорнув активну діяльність з підтримки терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

Кононенко уточнив, що 53 тис. євро на здійснення підривної діяльності – це тільки доведена сума. За оперативними даними СБУ, фінансування сягало більш як 100 тис. євро щомісяця.

Своєю чергою прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія вживе «заходів взаємності! у відповідь на дії СБУ проти РІА «Новости Україна».