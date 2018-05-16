Керівника РІА "Новости Украина" етапують до Херсона - ЗМІ

У Херсоні Вишинському мають обрати запобіжний захід.

Українські правоохоронці почали етапування керівника порталу РІА "Новости Украина" Кирила Вишинського із Києва до Херсона для обрання запобіжного заходу.

Про це повідомив телефоном його адвокат, передає пропагандистський ресурс "РИА Новости".

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Зазначимо, що в Херсоні розташований офіс української прокуратури Автономної Республіки Крим, яка веде справу Вишинського.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Гітлянська заявила про проведення слідчих дій в офісі РІА «Новости Украина» в Києві. За її словами, співробітники СБУ спільно з прокуратурою Автономної Республіки Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Росії. Затриманий директор РІА «Новости Украина» Вишинський. Встановлено, що ця медіаструктура використовувалася Росією у рамках гібридної інформаційної війни проти України.

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія вживатиме «заходів взаємності» у відповідь на дії СБУ проти РІА «Новости Украина».