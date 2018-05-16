Держдеп США прокоментував обшуки в редакції "РИА Новости Украина" (відео)

Вашингтон розуміє стурбованість України, як і багатьох інших країн, через активну пропаганду з боку Росії.

США дуже серйозно сприймають ситуацію з обшуками в редакції видання "РИА Новости Украина".

Про це заявила представник Держдепартаменту США Хізер Норт.

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Вона підкреслила, що подібні дії повинні проводитися з дотриманням закону.

"Затримання журналістів і обшуки в ЗМІ повинні повинні проводитися з дотриманням закону, в тому числі дотриманням міжнародного законодавства про права людини. Ми ставимося до таких дій серйозно", - сказала Ноєрт.

При цьому вона підкреслила, що Вашингтон розуміє стурбованість України, як і багатьох інших країн, через активну пропаганду з боку Росії.

"Ми розуміємо стурбованість України, але все ж це дуже серйозні дії, які мають відповідати закону", - додала Ноєрт.

Відео: U. S. Department of State

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 травня, зранку в СБУ повідомили, що спільно з прокуратурою АРК розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації.

Прес-секретар СБУ Олену Гітлянську в коментарі УНІАН повідомила, що правоохоронці проводять слідчі дії в офісі «РИА Новости Украина» у Києві. За її словами, також затримано керівника цього агентства Кирила Вишинського.

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Пізніше на брифінгу заступник голови СБУ Віктор Кононенко заявив, що Вишинський виготовляв матеріали, які дискредитують Збройні сили України, та щомісяця отримував за це з РФ 53 тисячі євро.

Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року в Криму виготовляв антиукраїнські матеріали та отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За повернення Криму».

Після повернення з Криму у 2014 році Вишинський за підтримки ще кількох журналістів розгорнув активну діяльність з підтримки терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

Кононенко уточнив, що 53 тис. євро на здійснення підривної діяльності – це тільки доведена сума. За оперативними даними СБУ, фінансування сягало більш як 100 тис. євро щомісяця.

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія прийме «заходи взаємності» у відповідь на дії СБУ проти «РИА Новости Украина».