Керівника "РИА Новости Украина" доставили до Херсона, прокуратура проситиме суд про його арешт

Підозрюваний вже знаходиться в Херсоні в ізоляторі тимчасового утримання. Скоріш за все, суд пройде завтра.

Керівника ресурсу "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського вже доставили до Херсона, де суд обиратиме запобіжний захід. Прокуратура проситиме про взяття його під варту,

Про це повідомила речник прокуратури АРК Тетяна Тихончик, передає "112 Україна".

"Підозрюваний вже знаходиться в Херсоні в ізоляторі тимчасового утримання. Оскільки орган досудового розслідування, саме ГУ СБУ в АР Крим і Севастополі, знаходиться в Херсоні, тому обрання запобіжного заходу відбуватиметься у Херсонському міському суді. Сьогодні протягом дня буде направлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - пояснила Тихончик.

Він додала, що час початку засідання поки невідомий, однак Вишинський може бути в статусі затриманого до 7 години ранку 18 травня. "Відповідно до вимог КПК у нас є 2 дні для доставки його в суд. Якщо завантаженість суду буде незначною, то, можливо, цей суд буде відбуватися сьогодні, але ми вважаємо, що він буде відбуватися завтра", - сказала речник прокуратури.

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Раніше повідомлялося, що 15 травня СБУ заявила про проведення слідчих дій в офісі РІА «Новости Украина» в Києві. Співробітники СБУ спільно з прокуратурою Автономної Республіки Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Росії. Затриманий директор РІА «Новости Украина» Вишинський. Встановлено, що ця медіаструктура використовувалася Росією у рамках гібридної інформаційної війни проти України.

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія вживатиме «заходів взаємності» у відповідь на дії СБУ проти РІА «Новости Украина».