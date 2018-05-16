ГПУ готує подання на зняття недоторканності з низки депутатів (відео)

19:44, 16 травня 2018
Політика
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У ГПУ до нардепів є й інші претензії / УНІАН

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Напередодні вона вже попросила Раду позбавити недоторканності депутата "Опозиційного блоку" Сергія Дунаєва. Його підозрюють у приховуванні інформації про свої статки в декларації про доходи. Декларацію Дунаєва наразі перевіряє Нацагентство із запобігання корупції. 

Як зазначають джерела, нові подання стосуються не лише хитрування з деклараціями. У прокурорів до нардепів є й інші претензії.

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Теги: #ГПУ#депутати#недоторканність