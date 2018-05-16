ГПУ готує подання на зняття недоторканності з низки депутатів (відео)

Генпрокуратура хоче притягнути до відповідальності нардепа Сергія Дунаєва. Йому загрожує два роки тюрми за недостовірну декларацію. Подання готують і на інших депутатів.

Як стало відомо ТСН із власних джерел, Генпрокуратура готує подання на ще кількох нардепів. Читайте такожПарубій передав у комітет ВР подання про скасування депутатської недоторканності Дунаєва Напередодні вона вже попросила Раду позбавити недоторканності депутата "Опозиційного блоку" Сергія Дунаєва. Його підозрюють у приховуванні інформації про свої статки в декларації про доходи. Декларацію Дунаєва наразі перевіряє Нацагентство із запобігання корупції. Як зазначають джерела, нові подання стосуються не лише хитрування з деклараціями. У прокурорів до нардепів є й інші претензії.

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