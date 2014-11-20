Віце-президент США Байден прибув в Україну

Літак американської делегації на чолі з Байденом приземлився в Міжнародному аеропорту ”Бориспіль” о 20:31.

Візит Байдена можна назвати символічним, адже в четвер, 20 листопада, йому виповнюється 72 роки.

Як повідомляв УНІАН, Байден перебуватиме з офіційним візитом в Україні 20-21 листопада.

За словами посла США в Україні Джеффрі Пайєтта, Байден під час візиту має намір обговорити з владою України питання проведення реформ та боротьби з корупцією.

”Його увага буде сфокусована на рішучому сигналі щодо продовження вираження підтримки США українському народу, президенту Порошенку та українському уряду”, - сказав Пайєтт і зауважив, що Байден має намір багато що сказати з зазначених питань.

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Також візит віце-президента США буде присвячений фактам постійного порушення Росією територіальної цілісності України.

За повідомленням прес-служби радника президента України Петра Порошенка Олега Махніцького, під час візиту Байден внесе остаточну ясність у ймовірність поставок американської зброї до України у випадку повномасштабного розгортання військових дій на сході.

За словами речника міністерства закордонних справ України Євгена Перебийніса, під час зустрічі Байдена з керівництвом України обговорюватимуться напрямки розвитку політичного та економічного співробітництва, надання подальшої всебічної підтримки з боку США в питаннях безпеки, включаючи енергетичну сферу.