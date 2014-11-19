Віце-президент США приїде до Порошенка і Яценюка на річницю Майдану

Про це повідомляє прес-служба Білого Дому, передає ТСН.

Зустріч з українським прем'єром у Байдена запланована на ранок 21 листопада у Кабінеті міністрів, а з Порошенком віце-президент Сполучених Штатів проведе робочий ланч.

"Вранці віце-президент проведе двосторонню зустріч з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком у клубі Кабінету міністрів України. У другій половині дня віце-президент візьме участь у робочому обіді з президентом Петром Порошенком у Будинку з химерами. Після обіду віце-президент і президент Порошенко зроблять спільну заяву для преси в будівлі Адміністрації президента", - йдеться в повідомленні Білого Дому.

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Крім цього, Байден має взяти участь у засіданні круглого столу з питань протидії корупції, а потім вилетить в Стамбул.