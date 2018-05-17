Рабінович пропонує заборонити приватизацію до створення Антикорупційного суду

Народний депутат пропонує заборонити приватизацію державного і комунального майна до початку роботи Вищого антикорупційного суду.

Народний депутат України та лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабинович виступив з ініціативою заборонити приватизацію будь-якого держмайна до створення в країні Антикорупційного суду.

Текст відповідного законопроекту, внесеного на розгляд Верховної Ради України, парламентарій опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Також проект постанови «Про заборону приватизації державного і комунального майна до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду» опублікований на сайті партії «За життя».

«Вадим Рабинович вважає, що поспішне ухвалення Верховною Радою на початку 2018 року закону про приватизацію вказує на те, що сьогодні приватизація потрібна не тільки для наповнення держбюджету та бюджетів територіальних громад, але і відкриття нових можливостей для найближчого оточення влади наостанок «вкрасти і втекти» або ж викупити за безцінь у держави стратегічні об'єкти, оскільки 2018 рік – останній перед виборами нового президента України, і нового складу Верховної Ради», – зазначають у прес-службі партії.

Читайте такожРабінович подасть в суд на Кабмін через рішення КС про незаконність оподаткування пенсій

У зв'язку з цим народний депутат пропонує заборонити приватизацію державного і комунального майна до початку роботи Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, 10 травня Кабінет міністрів України затвердив перелік об'єктів великої приватизації держвласності на 2018 рік, куди увійшли кращі стратегічні підприємства України. На думку Вадима Рабіновича, військові дії у країні і економічна криза – найкращий час для розпродажу держпідприємств, тому він пообіцяв після перемоги на парламентських виборах партії «За життя» провести в країні комплексну деприватизацію.