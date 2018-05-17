У Росії відповіли на заклик журналіста підірвати Кримський міст

12:38, 17 травня 2018
Політика
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REUTERS

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На думку російських дипломатів, свобода слова не може слугувати виправданням "заклику до теракту і вбивства людей". Про це йдеться у заяві дипломатичного відомства РФ.

У посольстві РФ статтю Рогана розцінили "як відображення дійсних намірів певної частини вашингтонського істеблішменту за розпалюванні ненависті і ворожнечі між Україною і Росією".

Російські дипломати вимагали від видання пояснень, "наскільки цей матеріал відображає його редакційну політику".

Нагадаємо, заклик підірвати Кримський міст був опублікований Томом Роганом в Washington Examiner під заголовком "Україна повинна підірвати путінський міст в Крим".

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Теги: #Росія#США#журналіст#кримський міст