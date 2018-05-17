Порошенко запровадив нову посаду в генпрокуратурі

Основними функціями такого прокурора є сприяння координації взаємодії правоохоронних органів України з компетентними органами держав-членів та органів Євроюсту.

Президент України Петро Порошенко запровадив у Генпрокуратурі посаду прокурора зі зв’язку для Європейської організації з питань юстиції (Євроюсту).

Відповідний указ щодо питань співробітництва між Україною та Європейською організацією з питань юстиції №128/2018 від 17 травня 2018 року розміщено на сайті глави держави.

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«З метою забезпечення співробітництва в рамках Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції, ратифікованої Законом України від 8 лютого 2017 року № 1839-VIII, відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: визначити, що Прокурором зі зв'язку для Європейської організації з питань юстиції є за посадою прокурор Генеральної прокуратури України», - йдеться в документі.

Зазначається, що прокурор зі зв’язку для Європейської організації з питань юстиції відряджається на посаду радника дипломатичного представництва України в іноземній державі за місцем знаходження Євроюсту для виконання функцій із забезпечення співробітництва у рамках угоди про співробітництво між Україною та організацією.

Зокрема, основними функціями цього прокурора є забезпечення обміну інформацією з представниками держав-членів та органів Євроюсту, опрацювання відповідних документів, сприяння координації взаємодії правоохоронних органів держави з компетентними органами держав-членів Євроюсту, взаємодія з посадовими особами та представниками держав-членів Євроюсту.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.