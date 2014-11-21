Коморовський закликав діяти на випередження проти агресії Росії
Президент Польщі Броніслав Коморовський вважає, що розвинені держави повинні діяти на випередження в питанні агресії Російської федерації проти України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Коморовський сказав учасникам першого Варшавського форуму з питань безпеки, який відбувається у польській столиці 20-21 листопада.
«Потрібно діяти на випередження, власне так діють тоді, коли є переконання, що не можна стримати це явище, не можна робити вигляд, що воно швидше за все закінчиться», - сказав Коморовський.
Він назвав необхідним співробітництво західних держав у контексті нової ситуації з безпекою дій Росії і вироблення спільного бачення, як на це реагувати.
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«Без визначення стратегічних фундаментів політики безпеки, без стратегічного визначення позиції ЄС нам загрожує підпорядкування змінам, які диктує хтось інший в абсолютно чужому сценарії», - сказав Коморовський.
Глава Польської держави зазначив, що зміни в питаннях безпеки, що настали після російської агресії проти України, є «швидше за все, постійними або принаймні довготривалими», і це слід відкрито визнати.
Він зауважив, що насправді те, що робить Росія, не є новим, і світ уже мав справу з цим у минулому, коли діяв Радянський союз.
«Повернення до логіки сфер впливу, права сильнішого і беззаперечного імперського домінування над більш слабкими сусідами, які нібито зобов'язані бути слухняними сателітами, - це для нас не нове. Ми ще 25 років тому функціонували в такій ситуації», - зауважив він.
Водночас Коморовський назвав «абсолютно необхідним» діалог із Росією для всіх сторін, визнавши, що не варто мати «наївних надій», що це дозволить «швидко знайти позитивне вирішення» конфлікту в Україні.
Раніше УНІАН повідомляв, що Коморовський закликав у Празі до солідарності з Україною.