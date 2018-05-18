Автор статті про підрив Кримського мосту каже, що поспілкувався з Клімкіним

Слідком Росії порушив справу проти американського журналіста за його пропозицію розбомбити Кримський міст.

Американський журналіст Том Роган, який написав скандальну колонку у виданні Washington Examiner про те, що Україні варто підірвати нещодавньо відкритий Кримський міст, нібито отримав підтримку від глави МЗС України Павла Клімкіна.

"Провів прекрасну бесіду з міністром Павлом Клімкіним. Він сказав, що українці підтримують мою статтю і що Україна допоможе мені, якщо Росія спробує відправити мене в Чорний дельфін (колонія в РФ - УНІАН.). Трохи пожартували", - написав Роган у своєм Twitter.

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15 травня видання The Washington Examiner опублікувало статтю Тома Рогана із закликами підірвати Кримський міст. Роган, зокрема, написав, що «Україна тепер має знищити елементи моста», і що у неї «є засоби для нанесення авіаударів».

Після цього в Посольстві РФ в США попередили Рогана про кримінальну відповідальність за пропозицію підірвати міст в окупований Крим. У диппредставництві заявили, що очікують від The Washington Examiner пояснень, наскільки даний матеріал відображає його редакційну політику.