Лідери п'яти партій-переможців виборів парафували коаліційну угоду

13:34, 21 листопада 2014
Політика
4 0

Офіційне підписання коаліційної угоди відбудеться на першому засіданні нової ВР.

УНИАН
 

Лідери “Блоку Петра Порошенка” Юрій Луценко, “Батьківщини” Юлія Тимошенко, “Народного фронту” Арсеній Яценюк, “Радикальної партії Олега Ляшка” Олег Ляшко та Оксана Сироїд від Об’єднання “Самопоміч” урочисто парафували текст коаліційної угоди.

Читайте такожКоаліція визначила вступ до НАТО метою України

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося під час презентації коаліційної угоди за участі лідерів політичних партій — переможців парламентських виборів.

Представник “Блоку Петра Порошенка” Володимир Гройсман зазначив, що документ створено для проведення реформ в країні. Він зазначив, що знайдено було “найкращі рішення”, які дозволять відразу після першого засідання новообраної Верховної Ради України розпочати формування уряду, створити якісне середовище для проведення змін та реформ в країні.

Гройсман також додав, що офіційне підписання коаліційної угоди відбудеться на першому засіданні нової ВР (заплановане на 27 листопада – УНІАН), коли будуть утворені політичні фракції.

Голова уряду Арсеній Яценюк підписує коаліційну угоду
Голова уряду Арсеній Яценюк підписує коаліційну угоду /  © УНІАН
Лідери партій, які прошли в Раду, зібрались на підписання оаліційної угоди
Лідери партій, які прошли в Раду, зібрались на підписання оаліційної угоди /  © УНІАН
Лідери партій вітають один одного з парафуванням коаліційної угоди
Лідери партій вітають один одного з парафуванням коаліційної угоди /  © УНІАН
Лідер Блоку Петра Порошенка Юрій Луценко і представник Об'єднання ''Самопоміч'' Оксана Сироїд
Лідер Блоку Петра Порошенка Юрій Луценко і представник Об'єднання "Самопоміч" Оксана Сироїд /  © УНІАН
Лідер ВО ''Батьківщина'' Юлія Тимошенко та лідер ''Радикальної партії Олега Ляшка'' Олег Ляшко під час урочистого парафування тексту коаліційної угоди
Лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко та лідер "Радикальної партії Олега Ляшка" Олег Ляшко під час урочистого парафування тексту коаліційної угоди /  © УНІАН
Лідер ''Народного фронту'' Арсеній Яценюк під час урочистого парафування тексту коаліційної угоди
Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк під час урочистого парафування тексту коаліційної угоди  /  © УНІАН
Голова уряду Арсеній Яценюк вітає Юлію Тимошенко х підписанням угоди
Голова уряду Арсеній Яценюк вітає Юлію Тимошенко х підписанням угоди /  © УНІАН
Лідер ВО ''Батьківщина'' Юлія Тимошенко та лідер ''Радикальної партії Олега Ляшка'' Олег Ляшко під час урочистого парафування тексту коаліційної угоди
Лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко та лідер "Радикальної партії Олега Ляшка" Олег Ляшко під час урочистого парафування тексту коаліційної угоди /  © УНІАН
Лідери партій вітають один одного з парафуванням коаліційної угоди
Лідери партій вітають один одного з парафуванням коаліційної угоди /  © УНІАН
Лідери партій, які прошли в Раду, зібрались на підписання оаліційної угоди
Лідери партій, які прошли в Раду, зібрались на підписання оаліційної угоди /  © УНІАН
Лідер ''Народного фронту'' Арсеній Яценюк під час урочистого парафування тексту коаліційної угоди
Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк під час урочистого парафування тексту коаліційної угоди  /  © УНІАН
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter