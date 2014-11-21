Лідери п'яти партій-переможців виборів парафували коаліційну угоду

Лідери “Блоку Петра Порошенка” Юрій Луценко, “Батьківщини” Юлія Тимошенко, “Народного фронту” Арсеній Яценюк, “Радикальної партії Олега Ляшка” Олег Ляшко та Оксана Сироїд від Об’єднання “Самопоміч” урочисто парафували текст коаліційної угоди.

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Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося під час презентації коаліційної угоди за участі лідерів політичних партій — переможців парламентських виборів.

Представник “Блоку Петра Порошенка” Володимир Гройсман зазначив, що документ створено для проведення реформ в країні. Він зазначив, що знайдено було “найкращі рішення”, які дозволять відразу після першого засідання новообраної Верховної Ради України розпочати формування уряду, створити якісне середовище для проведення змін та реформ в країні.

Гройсман також додав, що офіційне підписання коаліційної угоди відбудеться на першому засіданні нової ВР (заплановане на 27 листопада – УНІАН), коли будуть утворені політичні фракції.