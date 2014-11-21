Коаліція визначила вступ до НАТО метою України

Про це повідомив новообраний народний депутат Єгор Соболєв на своїй сторінці в соцмережі.

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"Вступ в НАТО є метою України. Це останнє рішення політичних сил нової парламентської більшості, про яку ми тільки що домовилися в парламенті", - зазначив депутат.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 21 листопада представники 5 партій підписали коаліційної угоду. Зазначимо, що 19 листопада прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков виступив із заявою про те, що РФ вимагає 100-відсоткової гарантії від України про невступ до НАТО. На наступний день, 20 листопада, з офіційною заявою з цього приводу виступило міністерство закордонних справ РФ і вимагає гарантій, що після відмови Ураїни від позаблокового статусу вона не вступить в Альянс. У свою чергу в НАТО відповіли, що Росія повинна поважати суверенні рішення України.