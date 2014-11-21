Коаліція визначила вступ до НАТО метою України
Учасники парламентської коаліції прийшли до згоди, що метою України має стати вступ до НАТО.
Про це повідомив новообраний народний депутат Єгор Соболєв на своїй сторінці в соцмережі.
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"Вступ в НАТО є метою України. Це останнє рішення політичних сил нової парламентської більшості, про яку ми тільки що домовилися в парламенті", - зазначив депутат.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 21 листопада представники 5 партій підписали коаліційної угоду. Зазначимо, що 19 листопада прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков виступив із заявою про те, що РФ вимагає 100-відсоткової гарантії від України про невступ до НАТО. На наступний день, 20 листопада, з офіційною заявою з цього приводу виступило міністерство закордонних справ РФ і вимагає гарантій, що після відмови Ураїни від позаблокового статусу вона не вступить в Альянс. У свою чергу в НАТО відповіли, що Росія повинна поважати суверенні рішення України.