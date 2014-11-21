Яценюк заявив, що Кабмін потрібно сформувати в найближчі 10 днів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Народ вперше дав проєвропейським силам конституційний мандат – для реалізації як цієї угоди (Коаліційної угоди - УНІАН) так і положень Угоди про асоціацію з ЄС, яка має стати основою нашого плану дій», – сказав Яценюк в ході презентації Коаліційної угоди в парламенті. Він зазначив, що «програма дій уряду розробляється вже зараз. Вона проста, чітка: що, коли і в які терміни робиться».

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За словами голови уряду, програма враховує реформування сектору безпеки та оборони, економічні зміни та податкову реформу. «Третє питання - децентралізація влади, четверте питання – боротьба з корупцією, п’яте питання – реформа публічної адміністрації, або державної влади. Це буде виноситися на публічне обговорення», - сказав Яценюк.

Разом з тим, він додав що зараз важливо те, хто буде виконувати програму дій. «Уряд - це конкретні персоналії, які повинні виконувати реформи, проводити реальні зміни та брати відповідальність… Тому чим швидше ми сформуємо уряд, тим швидше в Україні будуть зміни, на які очікують».