Яценюк заявив, що Кабмін потрібно сформувати в найближчі 10 днів

13:45, 21 листопада 2014
Політика
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Новий склад уряду має бути сформований якнайшвидше, і програма роботи нового Кабінету міністрів вже формується на базі коаліційної угоди, яка буде підписана всіма учасниками більшості нового складу Верховної Ради.

УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Народ вперше дав проєвропейським силам конституційний мандат – для реалізації як цієї угоди (Коаліційної угоди - УНІАН) так і положень Угоди про асоціацію з ЄС, яка має стати основою нашого плану дій», – сказав Яценюк в ході презентації Коаліційної угоди в парламенті. Він зазначив, що «програма дій уряду розробляється вже зараз. Вона проста, чітка: що, коли і в які терміни робиться».

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За словами голови уряду, програма враховує реформування сектору безпеки та оборони, економічні зміни та податкову реформу. «Третє питання - децентралізація влади, четверте питання – боротьба з корупцією, п’яте питання – реформа публічної адміністрації, або державної влади. Це буде виноситися на публічне обговорення», - сказав Яценюк.

Разом з тим, він додав що зараз важливо те, хто буде виконувати програму дій. «Уряд - це конкретні персоналії, які повинні виконувати реформи, проводити реальні зміни та брати відповідальність… Тому чим швидше ми сформуємо уряд, тим швидше в Україні будуть зміни, на які очікують».

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