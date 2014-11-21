До коаліції нової Ради увійде 300 депутатів - Яценюк

Про це прем’єр сказав під час підписання та презентації коаліційної угоди у ВР з огляду на кількість лідерів політсил, які підписали документ, повідомляє INSIDER.

"300 голосів є у нової проєвропейської більшості у парламенті", - зазначив він.

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Сьогодні лідери “Блоку Петра Порошенка” Юрій Луценко, “Батьківщини” Юлія Тимошенко, “Народного фронту” Арсеній Яценюк, “Радикальної партії Олега Ляшка” Олег Ляшко та Оксана Сироїд від Об’єднання “Самопоміч” урочисто парафували текст коаліційної угоди.

Представник “Блоку Петра Порошенка” Володимир Гройсман зазначив, що офіційне підписання коаліційної угоди відбудеться на першому засіданні нової ВР.