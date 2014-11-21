Москва передає так званій «ЛНР» кошти для пенсій, але їх розкрадають - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Між угрупованнями терористів дедалі загострюються протиріччя. Зокрема, вчора між керівництвом так званої ЛНР та «казаками» отамана Козіцина виникла сварка через зникнення великої суми грошей, які нібито були передані з Москви для виплати пенсій місцевим мешканцям», - зазначив він.

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«Козіцин звинуватив «главу ЛНР» Плотницького у розкраданні цих грошей. За оперативною інформацією, угруповання так званих «казаків» і надалі не буде підкорятися владі т. зв. «ЛНР», незважаючи на те, що деякий час тому вони записували спільне звернення», - додав Лисенко.