У Горлівці пенсіонери влаштували бійку через талони на отримання грошей

Сьогодні в Горлівці літні люди побилися через талони на пенсію. Пенсіонери вистоювали багатотисячні черги, щоб отримати талон, який в майбутньому нібито дає право на отримання пенсії, передає Gorlovka.ua.

«Шановні ДНР, організуйте пенсійний фонд, сьогодні люди билися за ці талони. Літніх людей дуже шкода, вони падали зі сходинок, хто вниз головою, хто на коліна. Це були старенькі бабусі з паличками. Швидка приїжджала», - написав у мережі один з жителів міста.

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За інформацією очевидців, таке стовпотворіння було зафіксовано, зокрема, в районі Калінінського виконкому Горлівки. Мешканці цього району вдалося також записатися в чергу на талони, вона стала п'ятитисячною. Як зазначають самі горлівчани, за цей час поки пенсіонери давляться і лаються в цій черзі, приїжджали п'ять машин швидкої допомоги, так як літнім людям ставало погано.

У той же час, в інших окупованих містах Донбасу жителі починають мітингувати проти самопроголошеної влади й вимагати соціальних виплат. Акції пройшли в Макіївці, Торезі, Сніжному й Червонопартизанську, йдеться в сюжеті ТСН.uа.

У Торезі люди перекрили дороги та намагалися штурмувати відділення банку, де їм обіцяли видати по 500 гривень. Грошей у банку не виявилося.

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У Червонопартизанську жінки вимагали у місцевого коменданта відповісти на незручні запитання про виплати, але він викликав автоматників. Людям довелося піти ні з чим.