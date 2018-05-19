Порошенко призначив головою Хмельницької ОДА соратника Гереги

Лозового призначено головою Хмельницької облдержадміністрації зі строком випробування один місяць.

Головою Хмельницької обласної державної адміністрації призначено депутата обласної ради Вадима Лозового.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив під час візиту до Хмельницького.

“Підтримав пропозицію уряду, яка була внесена щодо призначення на посаду голови Хмельницької ОДА Вадима Миколайовича Лозового. Указ президента з цього приводу підписаний", - заявив Порошенко.

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Глава держави доручив Лозовому активніше співпрацювати з іноземними інвесторами та забезпечити зростання середньої заробітної плати в області (нині вона становить 6 тис. 879 грн -УНІАН), а також бути «ближчим до людей».

Згідно з указом, оприлюдненим на сайті глави держави, Лозового призначено головою Хмельницької облдержадміністрації з 19 травня 2018 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня голова Хмельницької ОДА Олександр Корнійчук написав заяву про звільнення.

Довідка УНІАН. Вадим Лозовий був обраний депутатом Хмельницької обласної ради восени 2015 року і наразі є керівником депутатської фракції «За конкретні справи». Він працює заступником генерального директора ТОВ «Епіцентр», власником якого є народний депутат Олександр Герега (192-й виборчий округ Хмельницької області). Герега також є співзасновником партії «За конкретні справи».