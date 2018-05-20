Втручання Москви у вибори в США: команда Мюллера допитала екс-нардепа Артеменка

Колишній депутат буде відповідати на питання американських правоохоронців під присягою перед Великим журі присяжних.

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера, що розслідує втручання Росії у вибори президента США, зустрічалась з колишнім народним депутатом України Андрієм Артеменком, який намагався запропонувати Трампу план примирення з РФ.

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Про це повідомляє Politico, посилаючись на самого Артеменка. Колишній депутат розповів журналістам, що агенти ФБР спілкувались з ним принаймні двічі та задавали питання про взаємодію з різними представниками американського політичного естеблішменту.

"Мова йде про конгресменів, сенаторів та представників адміністрації Білого дому", - додав він у телефонній розмові у п'ятницю, 18 травня, після зустрічі з членами команди Мюллера.

Артеменко, як зазначається, відмовився назвати імена осіб, якими цікавилось ФБР.

Колишній депутат розповів, що в цілому йому надали перелік з більш ніж 140 питань, і вже 1 червня він має відповісти на них під присягою перед Великим журі присяжних.

Нагадаємо, Андрій Артеменко минулого року намагався в обхід офіційної української дипломатії вийти на контакт з Адміністрацією президента США та запропонувати їй суперечливий план примирення з РФ.

Так, США мала скасувати санкції проти Росії, а Кремль – вивести свої війська з Донбасу. В той же час, в Україні мав бути проведений референдум щодо "передачі Криму в оренду" Росії на 50-100 років.

Генеральна прокуратура України відкрила за цим фактом кримінальне провадження за ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада). Також слідство з'ясувало, що Артеменко отримав громадянство Канади. У результаті в Україні Артеменка позбавили депутатського мандату та громадянства.