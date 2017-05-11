Нардеп-"орендодавець Криму" Артеменко оскаржив у суді припинення українського громадянства

Народний депутат Андрій Артеменко оскаржив у Вищому адміністративному суді указ президента про позбавлення українського громадянства нардепа.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила головний спеціаліст прес-служби Вищого адміністративного суду Галина Гаєвська.

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Вона повідомила, що такий позов дійсно надійшов до Вищого адміністративного суду. Відповідачем у ньому є президент України. Третьою особою виступає Державна міграційна служба та Комісія при президентові з питань громадянства.

“Позовна заява надійшла 5 травня, але у зв'язку з вихідними вона передана судді 10 травня. Упродовж трьох днів має вирішитися питання щодо відкриття провадження за цією позовною заявою”, - зазначила Гаєвська.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня Державна міграційна служба України повідомила, що матеріали стосовно Артеменка, надані Генеральною прокуратурою через Міністерство внутрішніх справ, опрацьовані ДМС та направлені на розгляд Комісії з питань громадянства при президентові України, у встановленому порядку були розглянуті на засіданні 25 квітня.

30 квітня лідер Радикальної партії Олег Ляшко у Facebook написав, що президент припинив громадянство України народного депутата Артеменка у зв'язку з тим, що той має громадянство іншої країни – Канади, що заборонено українським законодавством.

Того ж дня член Комісії з питань громадянства при президентові України, народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенко", член комітету з прав людини Валерій Пацкан повідомив, що комісія на своєму засіданні минулого тижня не розглядала питання припинення громадянства Артеменка.

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Раніше Радикальна партія виключила Артеменка із фракції. Це сталося після того, як стало відомо, що той передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки. Серед іншого, план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України.

27 лютого 2017 року Артеменко заявив, що так званий «План примирення України з Росією» був ініціативою Радикальної партії.

21 квітня Генпрокуратура звернулася до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням ініціювати через Державну міграційну службу процедуру втрати громадянства України Артеменком, посилаючись на наявність у нього паспорта громадянина Канади.