Савченко за час свого голодування у СІЗО СБУ схудла на 20 кілограмів - адвокат

22:58, 20 травня 2018
Політика
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Надія Савченко на суді 14 травня / фото УНІАН

Підозрювана у підготовці терактів і державного перевороту народний депутат України Надія Савченко за час свого голодування у СІЗО СБУ схудла на 20 кілограмів.

Про це «Громадському радіо» повідомив її адвокат Олександр Шадрін.

«Організм Надії уже дуже виснажений. Будь-яке голодування - це серйозне випробування для будь-якої людини. Вона п’є воду, були певні медичні втручання. Я так розумію, що якісь препарати їй доводилося приймати», - розповів захисник.

За словами Шадріна, він та рідні Савченко неодноразово просили її припинити голодування, оскільки це може серйозно нашкодити її здоров’ю.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко оголосила голодування 23 березня, коли 22 березня з неї зняли депутатську недоторканність та арештували.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня, без альтернативи внесення застави. 15 травня арешт було продовжено до 13 липня.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

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Теги: #суд#схуднення#Надія Савченко