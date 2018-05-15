Суд залишив Савченко під вартою до 13 липня

Суддя Слободянюк задовольнив клопотання обвинувачення про продовження запобіжного заходу ще на 60 діб.

Шевченківський районний суд Києва залишив народного депутата Надію Савченко під вартою по 13 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийняв суддя Павло Слободянюк після майже 4 годин перебування у нарадчій кімнаті.

“Клопотання старшого слідчого (Олександра) Томусяка про продовження строку тримання під вартою Савченко задовольнити. Продовжити строк тримання під вартою підозрюваної Савченко до 13 липня включно. У задоволенні клопотання адвоката про застосування відносно підозрюваної Савченко особистої поруки відмовити”, - йдеться в ухвалі суду.

Також суддя додав, що дана ухвала може бути оскаржена впродовж 5 днів в Апеляційному суді Києва.

Крім того, в ухвалі вказано, що взяття на поруки Савченко, про що клопотав адвокат, не забезпечить її належної процесуальної поведінки, і що існують ризики в разі обрання для Савченко менш суворого запобіжного заходу: “У суду є підстави вважати, що... Савченко може залишити місце свого постійного проживання, залишити територію України, переховуватися від органів досудового розслідування та незаконними засобами впливати на свідків”.

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Окрім того, в ухвалі йдеться, що заяви Савченко про те, що у слідчому ізоляторі вона не може виконувати свої депутатські функції, виходять за межі розгляду питання про обрання їй запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, Савченко і керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, 8 березня затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів і держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. 23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня, без альтернативи внесення застави.