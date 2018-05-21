Україна докладає недостатньо зусиль для звільнення Сенцова - правозахисниця

Сьогодні очікується низка зустрічей адвоката Сенцова та правозахисників з представниками органів влади.

Україна докладає недостатньо зусиль для звільнення незаконно засудженого у Російській Федерації українського режисера Олега Сенцова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Києві на прес-конференції заявила правозахисниця та співкоординатор Медійної ініціативи з прав людини Марія Томак.

"У нас (зокрема, з адвокатом Сенцова Дмитром Дінзе - УНІАН) сьогодні доволі багато важливих зустрічей тут, в Києві, з представниками різних державних органів. Ми сподіваємося, що це призведе до того, що Україна буде займати ще більш проактивну позицію у питанні звільнення Олега. Тому що нам здається, що зараз цих зусиль недостатньо", - зазначила вона.

При цьому Томак наголосила, що Сенцов "дуже потребує" інтересу до його справи з боку ЗМІ.

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня незаконно засуджений у РФ український режисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування, єдиною вимогою якого він назвав звільнення 64 українських політв'язнів у Росії.

***Українського активіста Олександра Кольченка і режисера Сенцова затримали співробітники ФСБ РФ у Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росїю, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив Сенцова і Кольченка до 20 і 10 років ув'язнення відповідно. Обидва провину не визнали. Сенцова утримують у колонії в місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу. Кольченко відбуває покарання у колонії № 6 у Копейську Челябінської області.