"Разом і до кінця": Сенцов оголосив безстрокове голодування (відео)

Після початку голодування Сенцова перевели в ізольовану камеру, де стан його здоров'я контролює медик; зараз він стабільний.

Режисер Олег Сенцов, який відбуває 20-річний тюремний термін за звинуваченням у тероризмі, оголосив безстрокове голодування.

Як розповів «Медиазоне» адвокат Дмитро Дінз, який відвідав Сенцова в колонії «Білий ведмідь» в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, засуджений вимагає звільнення всіх українських політв'язнів в Росії.

«Я, Олег Сенцов, громадянин України, який незаконно засуджений російським судом і перебуває в колонії міста Лабітнангі, оголошую безстрокове голодування з 14 травня 2018 року. Єдиною умовою її припинення є звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ», — написав Сенцов в записці, яку він передав через адвоката.

В кінці тексту Сенцов приписав: «Разом і до кінця. Слава Україні!».

За словами адвоката, його підзахисний готувався до проведення голодування близько півтора місяців. «Він відмовився від продуктових передач, від магазину в колонії, перейшов на баланду і їв мінімальну кількість їжі, готуючи організм до голодування, яке оголосив після підготовки». Сенцов написав заяву про голодування на ім'я начальника колонії, де вказав в якості вимоги для її припинення звільнення 64 українських політв'язнів. Сенцов не назвав імен, за словами адвоката вимога не відноситься до нього особисто.

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«У колонії його вмовляли припинити голодування, приїжджали представники Ради з прав людини при ФСВП. Він заявив у відповідь, що голодування буде йти до переможного кінця: він або загине, або його вимоги почнуть виконуватися. Власного звільнення він не вимагав. Мова йде виключно про звільнення політв'язнів», — говорить адвокат.

Після початку голодування Сенцова перевели в ізольовану камеру, де стан його здоров'я контролює медик; зараз він стабільний. Адвокат зазначив, що жодних вимог чи претензій безпосередньо до колонії «Білий ведмідь» Сенцов не пред'являє.

Адвокат попередив, що співробітники ФСВП часто вдаються до протидії голодування ув'язнених шляхом направлення їх на психолого-психіатричну експертизу: там їх визнають несамовитими, щоб застосовувати заходи насильницького медикаментозного лікування та годування. При цьому в матеріалах справи Сенцова вже є результати психолого-психіатричної експертизи, яка визнала режисера повністю осудним.

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Олега Сенцова затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. В серпні 2015 року російський Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Він не визнав свою провину.