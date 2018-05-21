Екс-нардепу Мартиненку «зі скандалом» вручили обвинувальний акт – адвокат

Перед врученням акту детективи запропонували Мартиненку підписати купу паперів, що спровокувало конфлікт.

Співробітники НАБУ та САП вручили обвинувальний акт колишньому народному депутату Миколі Мартиненку, якого підозрюють у заволодінні майном ДП «НАЕК «Енергоатом».

Про це у Facebook повідомив адвокат Мартиненка Ігор Черезов.

Читайте такожСуд послабив запобіжний захід Мартиненку: тепер він може вільно пересуватися Україною

«Зі скандалом отримували сьогодні обвинувальний акт «у справі Мартиненко». Ми прийшли для отримання обвинувального акта. Мартиненко Н.В. детективи запропонували підписати купу паперів, нічим не передбачений. Зрозуміло, що Мартиненко Н. В. та два його адвоката вирішили не брати участь в незрозумілих діях НАБУ і САП», – зазначив він.

«Ми просили вручити нам обвинувальний акт, для вручення якого нас і викликали, нам відмовили. Коли ми спробували вийти з будівлі, були затримані озброєною охороною без пояснення причин», – продовжив захисник.

За словами Черезова, детективи півтори години читали захисту положеня УПК, однак врешті-решт видали обвинувальний акт та відпустили обвинувачуваного.

Нагадаємо, у жовтні минулого року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру у заволодінні майном ДП «НАЕК «Енергоатом» колишньому народному депутату Україні Миколі Мартиненку та його ймовірному спільнику, керівнику структурного підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом».

За версією НАБУ, учасники угруповання Мартиненка у 2008-2012 роках штучно створили умови проведення низки тендерів, завдяки яким переможцем визнано чеську компанію «Škoda JS» (фактичним власником є російське ЗАТ «Об'єднані машинобудівні заводи») із завищеними на 6,4 млн євро ціновими пропозиціями, що в окремих випадках складало до 20% від вартості обладнання.

У відомстві зазначали, що у подальшому, після отримання зазначених коштів за контрактами, укладеними з ДП «НАЕК «Енергоатом», «Škoda JS» перерахувала 6,4 млн євро на рахунок компанії «Brasdcrest Investment S.A.» (Панамська Республіка), бенефіціаром якої є екс-народний депутат України.

На рахунку зазначеної компанії у швейцарському банку за запитом Національного бюро про міжнародну правову допомогу арештовано кошти у сумі, еквівалентній 86,4 млн грн (3,2 млн швейцарських франків).

Крім того, Мартиненко фігурує у справі НАБУ про розкрадання коштів ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат".