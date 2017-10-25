Детективи НАБУ повідомили про підозру Мартиненку у заволодінні майном "Енергоатому"

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру у заволодінні майном ДП «НАЕК «Енергоатом» колишньому народному депутату Україні Миколі Мартиненку та його ймовірному спільнику, керівнику структурного підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом».

Як повідомляють у прес-службі НАБУ, дії осіб кваліфіковано за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

«За версією слідства, екс-народний депутат України, колишній голова комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, у змові з трьома особами – згаданим посадовцем структурного підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом», колишнім керівником цього ж підрозділу та ще однією особою, наближеною до екс-народного депутата, організували корупційну схему, в результаті якої інтересам ДП «НАЕК «Енергоатом» завдано шкоди в розмірі 6,4 млн євро», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожАдвокат Мартиненка: справа по "Енергоатому" має бути закрита - компанія отримала 21 млн грн прибутку (документ)

Як з’ясували детективи НАБУ, «учасники угруповання у 2008-2012 роках штучно створили умови проведення низки тендерів, завдяки яким переможцем визнано чеську компанію «Škoda JS» (фактичним власником є російське ЗАТ «Об'єднані машинобудівні заводи») із завищеними на 6,4 млн євро ціновими пропозиціями, що в окремих випадках складало до 20% від вартості обладнання»

У відомстві зазначили, що у подальшому, після отримання зазначених коштів за контрактами, укладеними з ДП «НАЕК «Енергоатом», «Škoda JS» перерахувала 6,4 млн євро на рахунок компанії «Brasdcrest Investment S.A.» (Панамська Республіка), бенефіціаром якої є екс-народний депутат України.

На рахунку зазначеної компанії у швейцарському банку за запитом Національного бюро про міжнародну правову допомогу арештовано кошти у сумі, еквівалентній 86,4 млн грн (3,2 млн швейцарських франків).

Слідчі дії тривають. Встановлюється місцеперебування інших ймовірних учасників угруповання.