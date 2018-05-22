Голоси для підтримки закону про Вищий антикорупційний суд буде знайти непросто - Парубій

Парубій переконаний, що необхідно узгодити усі основні позиції по законопроекту.

Голоси для підтримки закону про Вищий антикорупційний суд буде знайти непросто.

Про це сказав голова Верховної Ради України Андрій Парубій в ефірі «Cвободи слова» на ICTV.

Він сказав: «Справді, в цілому знайти голоси є непросто». За його словами, якщо не буде узгоджено позицію про повноваження громадської ради міжнародних експертів, то ухвалення закону «буде мати менше шансів», оскільки рішення приймають всі фракції.

Парубій вважає, що все-таки є шанс ухвалити закон в четвер.

«Але розумію, що кінцеве рішення буде за фракціями… І треба буде провести раунд переговорів зі всіма фракціями також, хоча всі вони представлені в комітеті. Але якщо буде знайдена узгоджена позиція, то я знаю як голова ВРУ, як це можна буде пройти достатньо динамічно- за 5- 6 годин і вийти на прийняття рішень»,- наголосив він.

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Голова ВРУ наголосив, що переговори тривають.

«Переговори тривають не на крайніх позиціях, вони йдуть на зближення, тому в мене є стриманий оптимізм з приводу того, що ми зможемо вийти на узгоджені рішення до моменту кінцевого заключного голосування за Вищий антикорупційний суд. Тут треба добра воля всіх і відчуття відповідальності. Питання ширше, ніж просто боротьба з корупцією», - зазначив спікер.

За його словами, зокрема, йдеться про подальшу співпрацю з МВФ і необхідно розуміти «який може бути удар по економіці, якщо ми припинимо одномоментно нашу співпрацю». Парубій обіцяє зробити все можливе, щоб вийти на компроміс і ухвалити закон.