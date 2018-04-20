Парубій прокоментував можливість відставки Гройсмана

Голова ВР запевняє, що Гройсман у відставку не збирається.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій наголошує, що питання відставки уряду є небезпечним, і вважає прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана ефективним очільником уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

Відповідаючи на питання щодо імовірності відставки уряду Гройсмана, спікер зазначив, що є певні сили, які "після того, як можливий сценарій дочасних виборів виявився їм нереальним, підіймають питання сьогодні про можливу відставку прем'єр-міністра".

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"Є такі люди, я цього не буду приховувати, я вважаю, що це теж питання, яке на сьогодні для країни є небезпечним. Я скажу свою позицію: я вважаю Володимира Гройсмана ефективним менеджером, який, здобувши досвід у Вінниці в місцевому самоврядуванні, сьогодні оптимально виконує свої обов'язки прем'єр-міністра України", - сказав Парубій.

Він додав, що як голова ВР вважає Гройсмана "ефективним прем'єр-міністром".

Парубій висловив думку, що якщо нині у парламенті розпочати такі процеси, як це було колись щодо Арсенія Яценюка, коли "два місяці парламент просто перевертало для того, щоб зняти прем'єр-міністра, - якщо сьогодні цей процес розпочати, це буде не на добро Україні". "Тому я думаю, що цей сценарій теж не буде мати будь-якої перспективи", - сказав він.

Голова ВР також запевнив, що Гройсман у відставку не збирається. "Він планує працювати, працювати важко, системно той період, який нам відведений до кінця каденції", - додав спікер.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Володимир Гройсман має намір брати участь у чергових виборах до Верховної Ради.