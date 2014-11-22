США: Голодомор в Україні є одним з найсерйозніших злочинів ХХ століття

Про це заявив представник Білого дому Джош Ернест, передає «Преса України».

«Ми сьогодні приєднуємося до українців по всьому світу, включаючи американців українського походження, щоб вшанувати пам'ять мільйонів українців, померлих від голоду в 1932 і 1933 роках через варварську політику сталінського Радянського Союзу» - сказав він.

Ернест зазначив, що Голодомор став «одним з найжорстокіших звірств минулого сторіччя» і найбільш трагічною сторінкою української історії.

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«Згадуючи цю страхітливу трагедію, ми також віддаємо належне витривалій силі, мужності та духу народу України – якостям, на які українці продовжують спиратися сьогодні перед обличчям великої біди та прагнуть побудувати більш процвітаючу, безпечну та демократичну державу», - додав він.

Як відомо, Президент Петро Порошенко розпорядився оголосити 22 листопада 2014 року о 16:00 хвилину мовчання та приспустити цього дня Державний прапор України, обмежити проведення розважальних заходів.