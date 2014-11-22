Порошенко: Голодомор - це була справжня і так само неоголошена війна проти України

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час церемонії вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні, передає кореспондент УНІАН.

Глава держав, зокрема, у своєму виступі зазначив, що, "маючи за плечима досвід вітчизняної війни 2014 року за нашу незалежність з ворогом, який вдерся на нашу землю, ми інакше дивимося і на події 32-33 років".

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"То теж була так само справжня і так само неоголошена війна проти України", - сказав він.

Порошенко зазначив, що "пам'ять про національні трагедії, темні часи та лихоліття єднає нас, гуртує, робить сильнішими та мудрішими".

"В Україні, в своїй державі, яка йде європейським шляхом, геноцид не повториться ніколи... Сьогодні ворог знову намагається роз'єднати нас, пересварити, посіяти між нами розбрат та ворожнечу, сьогодні нам як ніколи потрібна єдність. І я вірю, що ми здатні вивчити уроки історії. І нехай не сподіваються знову підкорити Україну, ми стали сильними, ми стали мудрими і ми дамо відсіч, ніколи не здамося, ніколи не припинимо боротьбу", - підкреслив він.

Після виступу президент оголосив загальнонаціональну хвилину мовчання і закликав запалити свічки в пам'ять жертв голодомору.

Перед виступом глави держави до українців звернулися глави церков, на заході зібралося близько 2-2,5 тис. людей.