Адвокат Савченко стверджує, що захищає її безкоштовно

Таким чином, один з адвокатів депутата за наймом підтвердив слова Савченко, проте не пояснив мотивів свого альтруїзму.

Адвокат позафракційного народного депутата Верховної Ради України Надії Савченко стверджує, що захищає її безкоштовно.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином, адвокат Костянтин Глоба підтвердив слова Савченко про безоплатний захист.

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«Мені ніхто не платить за цю роботу, але я не зовсім вважаю коректним коментувати питання оплати», - сказав захисник депутата, відповідаючи на запитання журналістів.

Крім того, відповідаючи на уточнююче запитання, що саме спонукало адвоката до безоплатної праці, він повторив: «я не зовсім вважаю необхідним коментувати дане питання. Цю позицію озвучила Надія Савченко і вона є. Я не буду це коментувати».

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Шевченківського районного суду 15 травня, де Савченко продовжували запобіжний захід, у неї був один адвокат за призначенням (безоплатним – УНІАН) Юлія Ткач. Тоді ж Савченко заявила, що у неї немає грошей на приватних адвокатів.

Сьогодні, 22 травня, Апеляційний суд Києва розпочав розгляд апеляційної скарги щодо запобіжного заходу для Савченко. При розгляді апеляції депутата захищали, окрім безоплатного, двоє адвокатів за наймом. За словами Савченко, Олександр Шадрін і Костянтин Глоба погодилися захищати її безоплатно.

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23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня, без альтернативи внесення застави. 15 травня арешт було продовжено до 13 липня.

Депутату інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

У свою чергу, 23 березня Савченко оголосила голодування, після того, як 22 березня з неї зняли депутатську недоторканність та арештували.