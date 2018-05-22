Апеляційний суд залишив Савченко під вартою

Колегія суддів залишила без задоволення апеляційну скаргу захисників депутата на рішення суду першої інстанції.

Апеляційний суд міста Києва залишив позафракційного народного депутата Верховної Ради України Надію Савченко під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, після нетривалого, близько 20 хвилин, перебування суддів у нарадчій кімнаті вони оголосили ухвалу, згідно з якою апеляційні скарги захисників Савченко залишили без задоволення, а рішення Шевченківського райсуду Києва - у силі.

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Таким чином, Савченко продовжує перебувати під вартою у слідчому ізоляторі СБУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 травня, Апеляційний суд Києва розпочав розгляд апеляційної скарги щодо запобіжного заходу для Савченко. Взяти депутата на поруки висловили бажання 54 людини. Переважна більшість потенційних поручителів - пересічні громадяни.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня, без альтернативи внесення застави. 15 травня арешт було продовжено до 13 липня.

Депутату інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

У свою чергу, 23 березня Савченко оголосила голодування, після того, як 22 березня з неї зняли депутатську недоторканність та арештували.