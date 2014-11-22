Нуланд вважає, що запроваджені проти Росії санкції "боляче кусаються"

Про це повідомляє Голос Америки.

«Ми вважаємо, що санкції, спільно введені Сполученими Штатами і Європейським Союзом проти Росії, "боляче кусаються". Думаю, ви бачите, як упав рубль. Бачите, скільки грошей Москві довелося витратити на те, щоб його захистити. Ви бачите, як росте інфляція», - сказала Нуланд.

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При цьому вона зауважила, що в разі виконання Росією всіх умов Мінських мирних домовленостей і американські, і європейські санкції можуть бути скасовані.

«Але це вимагає від Росії та її поплічників (на сході України) прийняти рішення про те, щоб відновити суверенітет на українському кордоні, припинити бої, забрати техніку та живу силу назад додому і не заважати миру і процвітанню в Україні, а також дозволити Україні бути тим мирним сусідом, яким вона могла б бути», - сказала Нуланд.