Скасування санкцій проти Росії на сьогодні неможливе – Нуланд

Про це, як повідомляє Радіо Свобода, на конференції з трансатлантичних відносин у Берліні заявила помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд.

Читайте такожНуланд: російські місця програми FLEX перейдуть Україні«Сьогодні є на папері мирна угода в Україні, мир панує на більшій частині України, але мирний договір досі порушується у його найважливіших частинах», – наголосила Нуланд.

Бойові дії тривають у кількох місцевостях на сході України, зокрема, практично щодоби піддається обстрілам найбільше місто Донбасу Донецьк, щодня там гинуть цивільні.

Кремль заявив цього тижня, що президент Росії Володимир Путін може зустрітися з президентом України Петром Порошенком у кулуарах зустрічі азійських і європейських лідерів у Мілані наступного тижня.