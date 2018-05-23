У Сімферополі заарештували кримськотатарського активіста Мустафаєва

Нещодавно російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар Едема Смаїлова і Сервера Мустафаєва у Бахчисараї.

22 травня на засіданні Київського районного «суду» м. Сімферополя в окупованому РФ Криму цивільному журналісту і одному з координаторів громадського об'єднання «Кримська солідарність» Серверу Мустафаєву було обрано запобіжний захід у вигляді арешту в СІЗО.

Про це на своєму офіційному сайті повідомляє «Кримська солідарність».

«Сервер Мустафаєв заарештований до 9 червня. Засідання проходило в закритому режимі. Зараз «суд» розглядає питання про обрання запобіжного заходу ще одному кримському татарину, затриманому під Бахчисараєм 21 травня, Едему Смаїлову», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, учора російські силовики проводили обшуки в будинках кримських татар Едема Смаїлова і Сервера Мустафаєва в Бахчисараї.

Силовики не пустили до Смаїлова і Мустафаєва адвокатів, які прибули на місце для надання правової допомоги.

Громадський рух «Кримська солідарність» розцінює затримання кримських татар як переслідування за активну позицію.